Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

eçim mesaisini tam gaz sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce, Bolu ve Uşak’ta düzenlenen mitinglerde halka hitap etti. Düzce’deki konuşmasında seçmene sandığa gitme çağrısında bulunan Erdoğan şunları söyledi: Bütün vatandaşlarımızı mutlaka sandığa gitmeye davet ediyorum. Millî iradenin tecelli ettiği yer seçimdir, sandıktır. Pazar günü sandığa gitmeyen her vatandaşımız kendi iradesini oraya gidip oyunu kullananların insafına terk ettiğini bilmelidir. Kullanılmayan her oy, bu ülkenin ve milletin başına çorap örmek isteyenlerin ekmeğine sürülmüş bir yağ gibidir. Kızgınlık, küskünlük, ders verme hissiyatı başka şeydir, sandıkta millî iradeye sahip çıkmak başka şeydir. Bizim demokrasi tarihimizde sandık, unutmayın namustur. Bu uğurda nice mücadeleler, acılar çekilmiştir.

BÖYLE BİR YANLIŞ OLAMAZ

Millete ve ülkeye hizmet etmek için kendisine tahsis edilen imkânları çarçur edenlerin, hele hele istismar edenlerin bizim dünyamızda yeri olamaz. Milletimizin gönlünü kıran, bizim gönlümüzü kırmış demektir. Bunun hesabını mutlaka verecektir. Milletimize saygısızlık eden, kibirli davranan, kendini ulaşılmaz yapan herkes bizi de defterinden silmiş demektir. Bazı yerlerde bizden aday olamayanların gidip başka partiye aday olup karşımıza çıktıklarını görüyorum. Adıyaman’da, Van’da bunları gördüm. Tabi ki acıdım. Bir taraftan dava diyeceksin, öbür taraftan da kalkıp hiç olmayacak bir siyasi partiden aday olacaksın.

ASIL NİYET GERİDE

Asıl dikkat etmemiz gereken bu seçimlerin gerisindeki asıl niyetlerdir. Türkiye’nin tökezlemesini isteyenlerin formülü bizi yıpratmak ve güçleri yeterse yıkmaktır. Özhaseki dururken oyunuzu soyadı yavaş olan birine mi vereceksiniz? Pazar günü bunlara bir Osmanlı tokadı vuralım. Dünyanın kaç bucak olduğunu anlasınlar.

MİLLETİMİZ HAKLIDIR

Milletimiz kırgınlığında, öfkesinde haklı mıdır? Elbette haklıdır. Hatadan münezzeh olan sadece ve sadece Rabbimizdir. İnsanın olduğu her yerde hata da eksik de yanlış da olur. Önemli olan hasbi niyetle bunları düzeltme, bu iradeyi ortaya koymaktır. İnşallah seçimlerden sonra tüm bu konuları masaya yatıracak, kibriyle saygısızlığıyla yanlışıyla kabalığıyla milletimizi üzen kim varsa hepsini de biz üzeceğiz.

Kandil’de kaçacak delik arıyorlar. Mehmetlerimiz, F-16’larıyla tanklarıyla yürüdü, yürüyoruz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız.

Son günlerde döviz kuru üzerinden yine birtakım oyun oynuyorlar. Türkiye enflasyonu dizginlemeye, yatırımları hızlandırmaya, istihdamı artırmaya başladıkça, ihracatını, döviz rezervlerini yükselttikçe, güven endeksleri güçlendikçe daha da azgınlaşıyorlar.

CUMHURBAŞKANI:

Teröre bulaşanları görevden alacağız

Erdoğan, atv-ahaber canlı yayınında da şunları söyledi: Meydanların diline baktığımızda, bu seçimde çok ciddi bir yanılmayı anket şirketleri yaşayacak. Milletimizin oyunun rengini zorla değiştirmeye kalkan, karşısında bizi bulur. Mansur Yavaş’ın vergi ile de sıkıntıları var. Hepsi dökülüyor. Bunların da Bay Kemal takipçisi olmasa dahi bizler takipçisiyiz. Allah göstermesin, Ankara bu tür cambazlara teslim edilir mi? Yerel yönetimlerde teröre ucundan, kenarından, köşesinden bulaşanı görevden alacağız. Cumhur İttifakı olduğu sürece, bu topraklar üzerinde ‘Kürdistan’ diye bir bölge inşa etmeleri söz konusu değildir.