Palandöken, yazılı açıklamasında, Bankalararası Kart Merkezi  verilerine göre şubat ayında günlük yaklaşık 1 milyon temassız ödeme işlemi  gerçekleştirildiğini bildirdi.
 
Ödemelerin en çok market alışverişi ve gıda sektörlerinde yapıldığını  kaydeden Palandöken, "Her geçen gün hızlı ve pratik olması nedeniyle daha çok  tercih edilen bu ödeme şekli, rahat olduğu kadar dolandırıcılıklara da açık.  Banka ve kredi kartlarıyla ilgili pek çok dolandırıcılık türü ortaya çıktı.  Vatandaşlarımızın kart kullanımında her zamankinden daha dikkatli olması  gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Palandöken, dolandırıcıların e-posta, telefon gibi yöntemlerle  kendilerini resmi bir kurumun yetkilisi gibi tanıttıklarına ve mağdurların kimlik  ve kart şifresi bilgilerini istediklerine dikkati çekti.
 
Ödeme noktalarındaki artışın da dolandırıcılık olaylarının artmasında  rol oynadığının altını çizen Palandöken, "Birçok ATM'de, kart takılan yuvanın alt  kısmına sahte bir giriş daha yapılıyor. Kişi hangi girişin gerçek olduğunun  farkına varmadan dolandırıcılık gerçekleştiriliyor. Orijinal kart girişinden  farkı olmayan bu sahte girişe kartı takar takmaz kişinin tüm kart bilgileri  kaydediliyor." ifadesini kullandı.