Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kuzey Makedonya’da 5 Mayıs günü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin başarıyla tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz.

Türkiye, Kuzey Makedonya’nın siyasi birliği, istikrarı ve refahına büyük önem atfetmektedir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunun ülkenin barış ve istikrarını pekiştireceğine inanıyoruz.

Türkiye, Kuzey Makedonya’yla ilişkilerinin her alanda daha da geliştirilmesi için çalışmayı ve Balkanlar’da istikrar ve refahı arttırmak için bölge ülkeleriyle işbirliğini sürdürecektir” ifadelerine yer verdi.