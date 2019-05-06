MHP lideri Bahçeli, 06 BJK 01 plakalı klasik otomobilinde şoför koltuğuna oturarak Ankara turu attı. Bahçeli'nin klasik otomobiliyle Ankara sokaklarındaki gezisi, Türk Sanat Müziği eşliğinde hazırlanan kliple gazetecilerle paylaşıldı.
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MHP lideri Bahçeli, 06 BJK 01 plakalı klasik otomobilinde şoför koltuğuna oturarak Ankara turu attı. Bahçeli'nin klasik otomobiliyle Ankara sokaklarındaki gezisi, Türk Sanat Müziği eşliğinde hazırlanan kliple gazetecilerle paylaşıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : bahçeli,klasik otomobil,ankara sokak,