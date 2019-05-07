14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Uysal ve avukatı  katıldı.

İddia makamının "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan  cezalandırılması yönünde verdiği esasa ilişkin mütalaasının ardından söz alan  Uysal, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin  suçlamayı kabul etmediğini savunarak, FETÖ mensubu olduğuna dair somut bir  delilin dosyaya girmediğini ileri sürdü.

Tanık ifadelerinin çelişkiler içerdiğini iddia eden Uysal, suçsuz  olduğunu dile getirerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, kamu düzeninin sağlanmasıyla görevli emniyet  teşkilatında 3. sınıf emniyet müdürü olmasına rağmen devlete sadakat  yükümlülüğüne aykırı hareket eden Uysal'ın "silahlı terör örgütü üyesi olmak"  suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma  kapsamında, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından eski İzmir Emniyet  Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Yusuf Uysal, gözaltına alınmasının ardından  tutuklanmıştı.

Hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılan  Uysal, daha sonra mahkemece tahliye edilmişti.