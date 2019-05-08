FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik olarak Yalova merkezli 10 ilde operasyonlar gerçekleştirildi. Bu kapsamda 3 muvazzaf subay, 6 muvazzaf astsubay, 2 ihraç astsubay, 1 ihraç öğrenci, 3 emekli astsubay olmak üzere 15 kişi gözaltına alındı. 1 şahsın ise yakalanması için çalışma başlatıldı. Yalova Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ/PDY'nin TSK içeresinde mahrem hizmet yapılanması kapsamında ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık arandığının tespit edildiği belirtildi.
Yalova’da FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı
08.05.2019 - 10:44 | Son Güncelleme: 08.05.2019 - 10:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yalova Emniyet Müdürlüğünce 10 ilde yapılan operasyonlarla FETÖ/PDY'nin TSK içerisinde mahrem hizmet yapılanması kapsamında aralarında muvazzaf subay, astsubay ve askeri öğrencilerinde bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Yalova,FETÖ,PDY,operasyon,gözaltı,
622939 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/622939.aspx
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