Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerini önlemek amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 10 şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şahısların kaldıkları evlerde yapılan aramada ise 1 adet kaleşnikof marka uzun namlulu silah, bu silaha ait 4 adet şarjör ile 90 adet mermi, 1 adet mavzer marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait 16 adet mermi, 2 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 4 adet şarjör ile 16 adet mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyete götürülen şahısların sorgulandığı belirtilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.