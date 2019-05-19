Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminin yenilenmesine karar verdiğini hatırlatan Yıldırım, “35 gün sonra tekrar sandığa gidiyoruz, bu yarım kalan işi tamamlıyoruz inşallah, hazır mısınız? Biz de 23 Haziran’da inşallah, sizlerin de desteği ve gayretiyle bu işi hallediyoruz değil mi? Herşey daha güzel olacak mı? Daha güzel olacak. Hak yerini bulacak” diye konuştu.

Fatih’in sıradan bir ilçe olmadığını kaydeden Yıldırım, şunları söyledi:

Fatih deyince İstanbul akla gelir. İstanbul’un hazineleri akla gelir. İstanbul’u nasıl tanıtacağız dediğimiz zaman Fatih akla gelir. Camiler, ecdadın bize miras bıraktığı eserler akla gelir. Bizim kültürümüz, bizim inancımız, medeniyetimiz akla gelir. Kadim İstanbul akla gelir. Bu şehre, bu beldeye hizmet etmek bizim için bir ibadettir.

Binali Yıldırım, İstanbul’un ve Türkiye’nin kardeşliğe ihtiyacı olduğunu kaydederek, “Evimiz, işimiz, geleceğimiz İstanbul. Onun için İstanbul’a yapacak çok işimiz var. Bunu yapmak için ufak bir pürüzümüz var, eksik işimiz var, onu halledeceğiz. 24 Haziran’dan itibaren ‘durmak yok yola devam’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı.