Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medyadan PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle aranması bulunan Diyarbakır nüfusuna kayıtlı N.Y. (36) isimli kadın, Yiğit Polis Merkez Amirliği ekiplerince Malkara ilçesi merkezinde gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan N.Y., serbest bırakıldı.
Tekirdağ'da terör propagandası yapan kadın gözaltına alındı
22.05.2019 - 17:52 | Son Güncelleme: 22.05.2019 - 17:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı gerekçesiyle aranması bulunan kadın gözaltına alındı.
Etiketler : Tekirdağ,
626444 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/626444.aspx
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