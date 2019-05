Türkiye Gazetesi

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifine göre, askerlik hizmeti süresinin 6 aya düşürüleceğini, bedelli askerliğin kalıcı hale geleceğini açıkladı.



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni askerlik sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Muş'un konuşmasından satır başları şöyle:



100 sene sonra köklü bir değişiklikle beraber askerlik sistemimiz değişiyor. Bir vatandaşımızı 6 ay askerliğini yaptıktan sonra terhis olabilir. Kendisinin tercihi itibariyle devam edebilecek.



Yedek astsubay olarak askerliğini yaparsa artık meslek yüksek okulu bitirenler de yedek ast subay olarak görev yapabilecekler. Görevlerinin sonunda yine kendilerinin talebi ve uygun kadro oluşması durumunda devam edebilecekler.



Bedelli askerlik bugünkü rakamlarla 31 bin lira gibi bir paraya denk geliyor. Bedelli kalıcı hale geliyor. Yaş sınırı kalkıyor. Yoklama kaçağı olanlar ve bakaya kalanlar bedelliden yararlanamayacaklar. Yoklama kaçağı olanlar bedelliden sadece bir seferlik faydalanacak.



Her vatandaşın zamanı geldiğinde gidip gerekli bildirimlerde bulunması gerekiyor. Bir vatandaşımız gelmediği her gün için 10 TL ceza ödeyecektir. Eğer kendi isteği ile gelirse bu ceza 5 TL’ye indirilecektir.



Teklif 48 saat içinde görüşmeye başlanabilir. Bugün danışma kurulu eğer teklifimizi kabul ederse komisyon 48 saati beklemeden de bugün görüşebilir. Eğer uygun görülürse TBMM onaylarsa bayramdan önce bu kanunun yasalaşması mümkün.



Şu an itibari ile eğer bir askerimiz 6 aylık askerse terhis olacak. Eğer devam etmek isterse 6 ay daha devam edebilecek.



20 yaşını dolduran her erkek vatandaşı bedelli askerlik yapabilir. Erteleme yaşlarını geçirmemek kaydıyla herkes başvurusunu yapabilir.



TSK’nın bir planlaması ve ihtiyacı olacaktır. Eğer üstünden bir talep olursa bedelli için o zaman bir kura çekimi olacaktır. Ama dediğimiz gibi artık yaş sınırı yok 20 yaşını dolduran bedelli askerlikten faydalanabilecek.