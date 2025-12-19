Adana’nın Yüreğir ilçesinde yaşayan vatandaşlar ve Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı yapay zekanın Türkiye'nin en yaşanılmayacak ilçesi olarak Yüreğir'i seçmesine tepki gösterdi. Demirçalı “Hiçbir sokağı güvensiz değil. Yapay zeka Yüreğir'den özür dilemeli. Bir kere diledi, bir kere daha dilemeli” çağrısını yaptı.

Son yıllarda yapay zekanın ortaya çıkardığı bazı analizler sosyal medyada gündem olmaya devam ederken, son Adana analizi Adanalıları kızdırdı.

Yapay zeka, Türkiye'nin en yaşanılmayacak ilçesi olarak Adana'nın Yüreğir ilçesini işaret etti. Bu tespite hem Yüreğir’de oturanlar hem de belediye başkanı tepki gösterdi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Chat GPT'nin Yüreğir ile sıkıntısı nedir. Gelsinler çözelim" dedi.

“YÜREĞİR İLE SORUNUNUZ NEDİR?”

"Chat GPT Yüreğir'e takmış durumda” diye sitem eden Başkan Demirçalı şunları söyledi:

Yüreğir Adana'nın kalbi. Adana, Yüreğir ile şekillenir, Yüreğir'in hiçbir sokağı güvensiz değil. Bir ilçeyi güvensiz, yaşanmaz ilan ederseniz o ilçede konut fiyatları, kira fiyatları düşer. O ilçenin lokantalarından, kafelerinden alışveriş yapmazlar. Buradan Chat GPT yöneticilerine sesleniyorum. Sizin Yüreğir ile sorununuz nedir? Gelsinler, bir tek koruma olmadan günün herhangi bir saatinde Yüreğir'in istediği sokağında, caddesinde gezip alışveriş yapalım.

Demirçalı, Yüreğir'de yetişmiş birçok sanatçının, iş adamının olduğuna da dikkat çekti. Demirçalı “Yapay zeka Yüreğir'den özür dilemeli. Bir kere diledi, bir kere daha dilemeli” dedi.

“BENCE ÇOK SAÇMA”

Yüreğir'de oturan vatandaşlardan Mert Yılmaz, ise duruma şöyle tepki gösterdi:

Bence çok saçma bir şey söylemişler. Burası benim doğup büyüdüğüm bir mahalledir. İnsanın içinde olmadığı sürece hiçbir şey yapmaz. Ben sigara dahi kullanmıyorum. Gelip görmeden yorum yapmasınlar, gelsinler Yüreğir'i görsünler, mahalleleri görsünler.

