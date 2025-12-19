Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından dört mahallenin kesişiminde başlatılan yerinde dönüşüm çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Yıkılan yapıların yerine, güncel deprem yönetmeliğine uygun yaklaşık 1000 konut ve iş yeri inşa edilirken, bölgede altyapı, yol ve çevre düzenlemeleri de eş zamanlı olarak yapıldı. Depremzedeler, aynı mahallede daha güvenli ve modern yapılarda yaşamaya hazırlanmanın kendilerine umut verdiğini ifade etti.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Kuyucak, İsa Divanlı, Divanlı ile Kümbet-Sarayaltı mahallelerinin kesişimin de başlatılan yerinde dönüşüm çalışmaları sona yaklaştı. Kentin en eski yerleşim alanları arasında bulunan bölgede, yıkılan yapıların yerine depreme dayanıklı, modern konut ve iş yerleri yükseldi. İnşaatların büyük ölçüde tamamlandığı alanda örnek daireler de ortaya çıktı.

1000 KONUT VE İŞ YERİ PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ

Yerinde dönüşüm kapsamında yaklaşık 1000 konut ve iş yerini kapsayan projeler hayata geçirildi. Yeni binalar, güncel deprem yönetmeliğine uygun şekilde inşa edilirken, uzun yıllar dar ve sıkışık sokaklarla anılan eski mahalle dokusu yerini geniş yollar, modern altyapı ve düzenli yaşam alanlarına bıraktı.

Kahramanmaraş'ta depremin vurduğu tarihi bölgede yerinde dönüşüm atağı!

MAHALLE KÜLTÜRÜ KORUNARAK YENİDEN İNŞA EDİLDİ

Bölgede yürütülen çalışmalarda sadece yeni binalar değil, altyapı, yol ve çevre düzenlemeleri de eş zamanlı olarak tamamlandı. Deprem sonrası evlerini kaybeden hak sahipleri ise yükselen konutların kendileri için umut olduğunu belirterek, aynı mahallede daha güvenli ve modern yapılarda yaşamaya hazırlanmanın moral verdiğini dile getirdi.

Kahramanmaraş'ta depremin vurduğu tarihi bölgede yerinde dönüşüm atağı!

"ORTADA, GÖRÜLMEMİŞ BİR HİZMET VAR"

Depremzede Ali Odunkıran, "Yeni binalar, yeni konutlar... Ortada görülmemiş bir hizmet var. Çok güzel olmuş. Ben çocukluğumdan gençliğimden beri buraları biliyordum; Buralar karma karışıktı ama şimdi bir şehre dönüyor." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta depremin vurduğu tarihi bölgede yerinde dönüşüm atağı!

"CUMHURBAŞKANIMIZ VE BAKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Depremzede Harun Özdemir ise "Bölgede başlatılan inşaat çalışmalarında çalışmalar tamamlanmak üzere. Bu tarihi mahalleler rezerv alan olmuş, yerinde dönüşümle yapılmıştı. Cumhurbaşkanımız ve Bakanımıza teşekkür ederiz. Bu kadar kısa sürede bu konutların yapılması çok güzel bir şey." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası