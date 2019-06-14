Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sancaktepe’de, kadınlara yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Yıldırım, çıkışta gazetecilerin sorularını cevapladı. İstanbul’un nüfusunun yarısının kadınlardan oluştuğunu ifade eden Yıldırım “Kadınların önerilerini aldık. Çok güzel teklifler geldi” dedi.

MİTİL ATILMIŞ VAZİYETTE

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçim çalışmalarına destek vermek için İstanbul’a geleceğinin hatırlatılıp ortak bir programlarının olup olmadığının sorulması üzerine Yıldırım “Şu anda böyle bir planlamamız yok. Biliyorsunuz, Sayın Bahçeli seçim yenileme kararından sonra İstanbul’da partililerle bizzat kampanyayı yürüteceğini duyurmuştu. Hatta bir ironi de yapıp ‘Mitili İstanbul’a atıyorum’ demişti. Şu anda mitil atılmış vaziyette. Çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı.

FARKLI KAZANACAĞIZ

Binali Yıldırım, katıldığı TV programında ise İstanbul’daki trafik sorununa değinerek, “Trafiği çözmek benim işim. Türkiye’de çözdüm, burada da haydi haydi çözerim. 5 sene sonra trafikle ilgili sorun kalmaz” diye konuştu. Yıldırım, İstanbul’un trafik sorununu çözmek için akıllı şehir yönetiminin yanı sıra trafik zabıtalarının daha aktif kullanılacağını söyledi. Tekrarlanacak seçimi kazanacaklarını vurgulayan Yıldırım “Biz bu seçimi anlamlı bir farkla kazanacağız” dedi.