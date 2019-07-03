Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, haziran ayı bakanlık faaliyetlerini içeren aylık bilgilendirme toplantısında konuştu. İsmail Çataklı, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde kırsalda 12 bin 70 operasyon, şehirlerde ise 1200 operasyon yapıldığını belirtti. Çataklı bu operasyonlarda ‘Terörden Aranlar Listesi’nde, kırmızı kategoride bir, turuncu kategoride iki, gri kategoride 9’unun aralarında bulunduğu 166 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, terör örgütlerine yardım yataklık yaptıkları değerlendirilen 2 bin 249 kişinin gözaltına alındığını bunlardan 381’inin tutuklandığını söyledi.

GERİLİM AMAÇLANIYOR

Çataklı, Türkiye’de bulunan Suriyelilerin karıştığı suç oranlarının sorulması üzerine şöyle konuştu: Kimsenin ülkemizde suç işleme özgürlüğü yok. Suriyelilerin de diğer yabancılarında işlemiş olduğu suçlarla ilgili olarak işlemler gerçekleştiriliyor. Suç işleyen Suriyeliler’in Türkiye’de yasal kalış hakları sonlandırılıyor. Ülkelerine dönmeleri sağlanıyor. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması en temel önceliğimiz. Doğal olarak Suriyeliler ve diğer yabancıların bu düzeni bozmasına müsaade edilemez. Yalan ve kurgu haberlerle halkımızın tahrik edilmesine müsaade etmeyeceğimiz açık. Bu haberlerin son günlerde sosyal medya üzerinde dolaşıma sokulduğu ve Suriyeliler ve vatandaşlarımız arasında planlı bir şekilde gerilim amaçladığı aşikâr. Sosyal medya üzerinde ırkçılığı, kin ve düşmanlığı körükleyenlerle ilgili araştırma yapılıyor. 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde vatandaşlarımızın şüpheli olarak karıştıkları olay sayısının nüfusa oranı 0,8, Suriyeliler’de bu oran 0,4. Bir Suriyeli bile suç işlese bütün Suriyelilere onu mal etmek doğru değil.

TABELA SEFERBERLİĞİ

Tabelalar konusu var. Kilis’te başladık çalışmalara. Oradaki tabelaların tümü Türkçeleştirildi. İstanbul’da da valimizin koordinasyonunda 3 ilçesinde Fatih, Bayrampaşa ve Zeytinburnu’nda çalışmalara başlanıldı. Tamamında Arapça tabelaların Türkçeye çevrilmesini sağlayacağız. İstanbul özelinde yılsonuna kadar 50 bin yasa dışı göçmene işlem yapmayı planlıyoruz. İstanbul’da bu sükûneti bir an önce sağlamak için ayrıcalıklı bir çalışma yapacağız.

11 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ

Ramazan Bayramı öncesi Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan geçerek ülkelerine giden 20 bin 576 Suriyeli, bayramın bitmesinin ardından Türkiye’ye dönmeye başladı. Suriyeliler, sınır hattında Göç İdaresi ve polis ekiplerine işlemlerini yaptırıyor. Şu ana kadar 11 bin sığınmacının geri döndüğü ve dönüşlerin 1 Kasım’da son bulacağı bildirildi.