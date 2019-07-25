Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan ‘güvenli bölge’ konusunda hafta başından bu yana Ankara’da temaslarını sürdüren ABD’li heyet görüşmelerini dün tamamladı. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in başkanlığındaki heyet, güvenli bölge konusunda yeni bir teklifle Ankara’ya gelirken, Jeffrey’in önerisinin kabul edilmediği bildirildi.

ÜÇ YERDE GÜVENLİ BÖLGE MESAİSİ

Suriye’de oluşturulacak güvenli bölge için ABD-Türkiye arasındaki kritik mesai hafta başında Ankara’da başladı. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey başkanlığındaki heyet, önce Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile ardından Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar ile bir araya geldi. Millî Savunma Bakanlığındaki toplantıda oluşturulacak güvenli bölgenin sınırları, terör örgütü YPG’nin bölgeden çıkartılması ve ağır silahların teslim alınmasına dair takvim askerî ve teknik düzeyde ele alındı. Jeffrey, dün de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Beştepe’de bir araya geldi. Ana gündemin Suriye olduğu toplantıda; güvenli bölge konusunda atılacak adımlar gözden geçirildi. Türkiye’nin ulusal güvenlik önceliklerinin açık bir şekilde vurgulandığı toplantıda, Suriye’nin genelinde terörle mücadele, Menbiç yol haritası, anayasa komisyonu, Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde siyasi çözüme ulaşılması konuları görüşüldü. Güvenli bölgenin kurulmasının, ancak Türkiye’nin beklentilerini karşılayacak bir plan ile mümkün olacağı ifade edilirken, Suriye konusunda iş birliğinin güven ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.

DERİNLİK KONUSUNDA ANLAŞMAZLIK

İki ülke arasında güvenli bölge ile ilgili uzun süreden beri görüşmeler yürütülürken, Türkiye derinliğin 30-35 kilometre olmasını, terör örgütü YPG’nin bu alandan çıkarılmasını, bölgenin güvenliğinin de TSK tarafından sağlanmasını istiyor. ABD tarafının ise görüşmelere hem güvenli bölgenin sınırları hem de Türk askerinin Fırat’ın doğusuna girmesi konusunda bazı başlıklara itiraz ettiği belirtildi. ABD’nin net bir rakam telaffuz etmediği ifade edilirken, güvenli bölgenin derinliği konusunda Türkiye sınırından 30 kilometreden daha az bir rakamı düşündüğü konuşuluyor.

ASKERî SEÇENEK DEVREDE

Görüşmelerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği açıklanırken, iki ülkenin ‘güvenli bölge’ pozisyonlarını bir birine yaklaştıracak bir ‘orta yol’ arandığı, müzakerelerden sonuç alınmaması durumunda ise Ankara’nın Fırat’ın doğusuna yönelik askerî harekât seçeneğini güçlü bir şekilde masada tuttuğu kaydediliyor.

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise “Jeffrey’in görüşmeleri samimi, pozitif, yapıcı geçti, gelecekte sürecek” denildi.