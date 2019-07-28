Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belirtilen tarihin çok erken olduğunu söyleyen Suriye Dernekler Platformu Başkanı Mehdi Davut bu konuda hükûmetten bir esneme talep etti. Mehdi Davut şunları söyledi: Suriyeliler uzun zamandır Türkiye’de yaşıyor. 2016’da İstanbul’da kayıt durduruldu. Bazı istisnalar hariç. İstanbul’un ve devletin güvenliği hepimiz için önemli. Ama 1 ay içinde bir insan nasıl düzenini bırakıp başka bir ile gidebilir. Bu vatandaş başka ile gitmeli mi? Tabii ki gitmeli. Süreç 6 ay veya daha fazla olsaydı daha rahat olurdu. Şu an ciddi mağduriyetler yaşanıyor. İnsanlar gönderiliyor. Suriye meselesi politik bir mesele. Polis veya memur AK Parti’ye karşıysa elinden geleni yapıyor. İnsanların yerine bile imza atılıyor ve Suriye’ye gönderiliyor. Kimliksiz olanlara ulaşamıyoruz. Ciddi bir uygulama sıkıntısı var. Aile dağılımına sebep olunuyor. Eminim ki kimse böyle bir mağduriyeti kabul etmez.