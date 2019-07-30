Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin dört bir tarafından randevu sistemine kayıt olan Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na geliyor. Suriyeliler, Kilis Valiliğinin izni ile Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gidiyor. Ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 8 bini aştı. Suriyeliler, Kilis’te 40 dereceye yaklaşan sıcak havada zorlu şartlarda ülkelerine gidiyor.

İDLİB’DEN TÜRKİYE’YE GÖÇ

Bu arada Birleşmiş Milletler, Suriye’de İdlib gerginliği azaltma bölgesinde devam eden çatışmalar sebebiyle binlerce kişinin hafta sonu Türkiye sınırına doğru kaçtığını bildirdi. BM Genel Sekreter Sözcülerinden Farhan Haq, çatışmaların ortasında kalan 3 milyon kişinin güvenliğinden derin endişe duyduklarını söyledi.