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Kültür Bakan Yardımcısı Dursun, geçirdiği kazada ağır yaralandı
19.08.2019 - 17:28 | Son Güncelleme: 19.08.2019 - 17:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kültür Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun, Malazgirt zaferiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere gittiği Ahlat'tan Van'ın Erciş ilçesine geçerken otomobiliyle kaza yaptı. Dursun'un kazada ağır yaralandığı bildirildi.
Etiketler : Kültür Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun,kaza,
644811 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/644811.aspx
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