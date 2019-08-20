Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındığı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü
20.08.2019 - 23:49 | Son Güncelleme: 20.08.2019 - 23:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Angela Merkel,Recep Tayyip Erdoğan,
645115 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/645115.aspx
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