Eminönü'nün adeta simgesi haline gelen balık ekmek satan teknelerinin boşaltılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihtarname göndermişti. İşletme sahiplerine gönderilen ihtarnamede, kira sözleşmesinin 1 Kasım 2019 itibarıyla dolduğu kaydedilmişti. İşletme sahiplerinin sabahın erken saatlerinde teknelerine gittiği görüldü. Yetkililerden ise henüz kimse gelmedi. Balık ekmek satan teknelerin bekleyişi sürüyor.
Eminönü balıkçılarının bekleyişi sürüyor
01.11.2019 - 10:03 | Son Güncelleme: 01.11.2019 - 10:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin kaldırılması için işletme sahiplerine İBB tarafından ihtarname gönderilmişti. İhtarnamede yer alan tarihe göre bugün kaldırılması gereken balıkçı teknelerinin bekleyişi devam ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : eminönü tarihi balıkçı,
659863 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/659863.aspx
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