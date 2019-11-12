Sağlık Bakanı Koca, "Aşı reddinin dünyada ve ülkemizde tartışıldığı bir dönemde, Sağlık Bakanlığı olarak önemli bir başarıya imza attık ve genişletilmiş bağışıklama programımız kapsamında aşı oranlarımızı yüzde 96'dan 98'e çıkardık." dedi.
Sağlık Bakanı Koca: Aşı oranlarımızı yüzde 96'dan 98'e çıkardık
12.11.2019 - 12:48 | Son Güncelleme: 12.11.2019 - 12:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Koca, "Sağlık Bakanlığı olarak önemli bir başarıya imza attık ve genişletilmiş bağışıklama programımız kapsamında aşı oranlarımızı yüzde 96'dan 98'e çıkardık." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Sağlık Bakanı Koca,aşı oranları,
662110 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/662110.aspx
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