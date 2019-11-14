Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke - Türkiye’de son yıllarda “yerlileşme” hamlesi ivme kazanırken; savunma sanayii, en fazla “millîleşen” alanlar arasında yer alıyor. Son yapılan sınır ötesi operasyonlarda kullanılan millî silahlar dosta güven düşmana korku verirken, sektörde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Millî taarruz helikopterinin yeni yeteneklerle donatılmış versiyonu “ATAK FAZ 2” ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. TUSAŞ tesislerinde havalanan ATAK-2’de yerlilik oranı yükseltildi. Ayrıca daha çok silah ve koruma sistemi taşıyabilecek şekilde kapasitesi artırıldı. ATAK FAZ 2, “ağır sınıf taarruz helikopteri” sınıfının en etkin hava aracı olarak öne çıkıyor. Helikopter; değişen muharebe ihtiyaçları dikkate alındığında, performans ve manevra kabiliyeti anlamında sınıfındaki en üstün helikopter olarak gösteriliyor. Radar ikaz sistemi, radyo sinyal karıştırıcısı, lazer ikaz sistemi ve çok yüksek bant telsizi gibi yetenekleriyle öne çıkan helikopter, TSK’nın yakın hava desteği noktasında ateş gücünü artıracak. Önümüzdeki yılın ortalarında TSK’nın envanterine girecek helikopterden, ilk etapta 21 adet teslimat yapılacak. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen “T129” projesinde, bugüne kadar TUSAŞ’ın ürettiği 53 adet ATAK helikopteri güvenlik güçlerine teslim edilmişti.

Pakistan’a 30 adet satış onay bekliyor

ATAK helikopteri TSK ve İçişleri Bakanlığı envanterine girdikten sonra, ilk ihracat sözleşmesi bir yıl önce Pakistan’la imzalanmıştı. 1,5 milyar dolar karşılığında 30 helikopterin teslimatını içeren anlaşma ile ilgili süreç devam ediyor. T129 ATAK helikopterinde, Amerikan Honeywell ile İngiliz Rolls Royce şirketlerinin ortak girişimi olan LHTEC’e ait motor kullanılmıştı. Satışın gerçekleşmesi için ABD’den ihracat lisansı gerekiyor. TUSAŞ, alternatif motor çalışmalarını da sürdürüyor.