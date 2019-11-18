Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbeti 76. gününde sürüyor. Dağa beş sene evvel kaçırılan oğlu Roşat için Hakkâri’den gelen anne Necibe Çiftçi, yaptığı açıklamada, evladı gelinceye kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

Büyük oğlu, dört çocuk babası Sami Çiftçi’nin de terör örgütüne destek vermediği için 2017’de PKK’lılarca köyden kaçırılarak katledildiğini anlatan Çiftçi “Tehditler umurumda değil, çocuğumdan bir haber alana kadar buradan gitmeyeceğim” dedi. HDP ve terör örgütü PKK’ya tepki gösteren anne Çiftçi “Çocuğum okul okuyordu. Silah almasını istemiyorduk, o da istemiyordu. Zaten çocuğum küçüktü. Öğretmen veya polis olmayı istiyordu ama ona fırsat vermediler. Biz Türk bayrağı altında doğmuşuz, Türk bayrağı altında da öleceğiz” ifadelerini kullandı.

Ağrı’dan gelerek dört sene evvel 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Çiğdem için eylemini sürdüren baba Yasin Kaya ise çocukları dağda olan anne ve babalara oturma eylemine katılmaları çağrısında bulundu. Kızından bugüne kadar haber alamadığını dile getiren Kaya “Bayramımız bayram bile olmuyor. Her gün yemek yediğimde kızım gözümün önüne geliyor. Nasıl oldu? Nasıl kaçırıldı? Bu benim başıma neden geldi?” şeklinde konuştu. “Hiçbir tehdit beni yolumdan döndüremez” diyen Kaya şunları kaydetti: Kızım hep bana büyüyünce ‘Türkçe öğretmeni olmak istiyorum.’ diyordu. Kızım, terör örgütü PKK’dan kaç gel, Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim ol. Allah’tan umut kesilmez. İnşallah gelir. 76 gündür buradayız, 76 sene de geçse eylemimizi sürdüreceğiz.

2014’te lise üçüncü sınıf öğrencisiyken PKK mensupları tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Hayal için 3 Ekim’de oturma eylemine başlayan Süheyla Demir de “Yetmiş altı gündür buradayız, çocuklarımızı o zalimlerin elinden almadan gitmiyoruz, sonuna kadar buradayız. Biz onlara bir kere başkaldırdık, onların soyunu kurutacağız, çocuklarımızı onlara bırakmayacağız. Biz çocuklarımızı bu yaşa kadar onların davası için getirmedik. Eğer kendi davalarına o kadar sahip çıkıyorlarsa gidip kendileri o dava için savaşsınlar, bizim çocuklarımızı neden o dağa çıkarıyorlar? Çocuklarımızın tüm hayallerini yıktılar, gençlikleri kurudu. Biz çocuklarımızı geri istiyoruz” dedi.

Tüm annelere seslenen Demir “Herkesten destek bekliyoruz, anneler neden korkuyorlar, neden çocukları için burada mücadele etmiyorlar? Eğer çocuklarınız için böyle bir günde mücadele etmiyorsanız, siz ne biçim annesiniz? Herkesi bekliyorum sayımız ne kadar çoğalırsa, sesimizi o kadar çok duyururuz. Evlatlarımızı onlardan daha kolay alırız, bu son şansımız diyoruz, herkesi buraya davet ediyoruz” diye konuştu.

Özellikle internet kanalıyla tehdit edildiklerini anlatan Süheyla Demir “Hiçbir şey umurumuzda değil, hiçbir şey bizi yıldıramaz, bunları da umursamıyoruz” dedi.