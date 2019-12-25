Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA - Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman imzasıyla yayımlanan ‘ek iş bölümü’ yazısı ile Seri Muhakeme Bürosu kuruldu. Başsavcı Vekili Gökhan Karaköse olan büroda 8 savcı görev yapacak. Savcılar, Asliye Ceza Mahkemeleri ile koordineli çalışacak. Savcı tarafından soruşturma evresi sonunda kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmezse, seri muhakeme usulünün uygulanması şüpheliye teklif edilecek. Şüphelinin müdafi huzurunda teklifi kabul etmesi hâlinde savcı tarafından belirlenen bir günde bu usul uygulanacak. Savcı, şüpheli hakkında cezanın alt ve üst sınırı arasında tespit edeceği temel cezadan yarı oranında indirim uygulamak suretiyle yaptırımı belirleyecek.

1 Ocak’tan itibaren faaliyete geçecek olan büro, ‘tecavüz, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, gürültüye neden olma, parada sahtecilik, mühür bozma, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması’ gibi suçlara bakacak. Söz konusu büroda yılda 200 bin dosyanın hızlı bir şekilde sonuçlanması hedefleniyor.