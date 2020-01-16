Sosyal medya hesaplarından genellikle dış politikadaki çalışmalar ve görüşmelerle ilgili paylaşımlarda bulunan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, İnstagram hesabından yaptığı son paylaşımda, ABD'deki NY metrosunda öğrencilik yıllarında çektirdiği fotoğrafına yer verdi. Çavuşoğlu'nun 'Öğrencilik yıllarından NY metrosu' mesajıyla yaptığı paylaşımda, metroda takım elbisiyle çektirdiği fotoğrafı yer alıyor.
Bakan Çavuşoğlu öğrencilik fotoğrafını paylaştı!
16.01.2020 - 19:59 | Son Güncelleme: 16.01.2020 - 20:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'deki NY metrosunda öğrencilik yıllarında çektirdiği fotoğrafı paylaştı.
Etiketler : Bakan Çavuşoğlu,
675504 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/675504.aspx
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