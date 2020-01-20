Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin attığı bu adım sonrası Avrupa Birliği “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yeni sondaj faaliyetine başlaması, üzücü ve kötü niyetli bir adım” çıkışı geldi. Aksoy açıklamasında AB’yi şu sözlerle eleştirdi: AB, ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz’deki haklarının gasbedilmesine 2003’ten beri sessiz kalmıştır. Yaptığı hiçbir açıklamada Kıbrıs Türklerine değinmemiş, Kıbrıs Türklerinin varlığını ve haklarını yok saymıştır. AB öncelikle birlik dayanışması kisvesiyle bu gerçeklikten uzak, ön yargılı, çifte standartlı politikalarını sona erdirmelidir. Kıbrıs Türklerinin adanın doğal kaynakları üzerindeki hakları garanti altına alınıncaya ve 13 Temmuz 2019 önerisi çerçevesinde bir işbirliği mekanizması kurulana değin adanın güneyinde de Kıbrıs Türklerinin haklarını korumaya devam edeceğimizden kimse şüphe duymamalıdır.