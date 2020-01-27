Depremin paniği ile yol ortasına bayıldı. 6,8'lik Elazığ depreminin yaşattığı panik kameralara yansıdı. İnsanların deprem anında yaptığı panik kameralarda yansıdı. Bir vatandaş şiddetli sarsıntı sonrası panik yapıp yol ortasında bayıldı.