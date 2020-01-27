Depremin paniği ile yol ortasına bayıldı. 6,8'lik Elazığ depreminin yaşattığı panik kameralara yansıdı. İnsanların deprem anında yaptığı panik kameralarda yansıdı. Bir vatandaş şiddetli sarsıntı sonrası panik yapıp yol ortasında bayıldı.
Depremin paniği ile yol ortasına bayıldı! Yaşanan panik kameralara yansıdı
27.01.2020 - 11:59 | Son Güncelleme: 27.01.2020 - 12:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
6,8'lik Elazığ depreminin yaşattığı panik kameralara yansıdı. Depremin paniği kameralara yansırken, panik yapan bir vatandaş yol ortasında bayıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : deprem,Elazığ,
677641 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677641.aspx
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