Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Depremin paniği ile yol ortasına bayıldı. 6,8'lik Elazığ depreminin yaşattığı panik kameralara yansıdı. İnsanların deprem anında yaptığı panik kameralarda yansıdı. Bir vatandaş şiddetli sarsıntı sonrası panik yapıp yol ortasında bayıldı.