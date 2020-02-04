Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım adına çocukları tarafından yaptırılan ve Millî Eğitim Bakanlığına devredilen Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu açıldı. Tuzla’daki okulun açılış töreninde, Binali Yıldırım’ın hayat hikâyesi ile okulun tanıtım videoları izletildi. Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, İdlib’de şehit olan askerlere Allah’tan rahmet diledi. Yıldırım ailesi olarak iftihar günleri olduğunu, geleceğin güneşi olarak gördükleri evlatların irfan yuvasının açılışını yaptıklarını belirten Yıldırım, ara tatilden dönen öğrencilere başarı diledi. Yıldırım, genç kuşakların istikbale emin adımlarla gitmeleri için böylesine güzel bir eserin eğitim öğretim camiasına, Millî Eğitim Bakanlığına kazandırılmış olmasının kendileri için büyük bir mutluluk olduğunun altını çizdi. Türkiye için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde geçen 17 senede çok güzel işler yaptıklarına, büyük eserlere imza attıklarına işaret eden Yıldırım “Dünyanın 10 büyük mega projesinden 7’sini gerçekleştiren ülkeyiz, hükûmetiz. O hükûmetin bakanlığını yaptım. Ancak şunu bilmenizi istiyorum ki, o eserlerin hiçbiri bugünkü kadar beni duygulandırmadı, bu kadar heyecanlandırmadı. O kadar büyük bir proje olmayabilir ama bunun sonuçları o projeleri fersah fersah geride bırakacak önemli bir iştir” diye konuştu. Okulun hayata geçirilmesinde ailesinin ve evlatlarının büyük katkısı olduğunu dile getiren Yıldırım “Bülent, Erkam, Büşra gece gündüz gayret ettiler, çalıştılar. Ama burada bir teşekkürü özellikle de Sayın Millî Eğitim Bakanı’mıza ve bütün çalışma arkadaşlarına yapmak istiyorum. Sayın Bakan’ımızın eğitimde ortaya koyduğu vizyon şüphesiz çok büyük bir değerdir” dedi.



HAYIRSEVERLERE ÇAĞRI

Hayırseverlere de çağrıda bulunan Yıldırım “Okul yaptırdığınız zaman KDV’den muaf oluyorsunuz. Bütün hayırseverlerimizi, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana gibi yoğun illerimizde okul yapmaya davet ediyorum. Yapacağınız her okul Türkiye’nin geleceğine atılmış bir imza olacak. Ülkenin kalkınması için bir tuğla olacak” şeklinde konuştu.



Teknoloji odaklı eğitim

Okulda, robotik, teknoloji, bilim ve sanat atölyeleri dikkati çekerken bu atölyelerde diz üstü bilgisayarlar, 3D yazıcı ve farklı eğitim setleri yer alıyor. Okulda, 140 metrekare konferans salonu, 300 kişilik yemekhane, 71 metrekare robotik atölyesi, 45 metrekare fen laboratuvarı, 42 metrekare Bilim Sanat Atölyesi, 55 metrekare müzik atölyesi ve 1.700 kitaplık kütüphane de bulunuyor.