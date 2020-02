Türkiye Gazetesi

Pilot uygulama için eyalet çerçevesinde kendi isteği ile başvuru yapan 50 okul arasından seçilen 12 okulun belirlendiği listede, FETÖ bağlantılı Bergen Art and Science Academy isimli sözleşmeli (charter) okul da yer aldı. Kendi tabanına karşı muhafazakar bir dünya algısı empoze eden FETÖ’nün ABD’de, kendi takipçilerinin çocuklarının da eğitim gördüğü sözleşmeli okullarında LGBT pilot eğitimi vermek için gönüllü olması tepkiyle karşılandı. Öte yandan, çocuklarının böyle bir eğitim almasını istemeyen bölgedeki Müslüman ve bazı Hristiyan gruplar bu uygulamanın Amerikan Anayasasının, özgürlükler ve sınırları konusunda tanımlama yapan ‘Birinci Ek Maddesi’ne karşı olduğu gerekçesi ile kaldırılmasını talep etti. Bergen Arts & Science Charter School, Kuzey New Jersey’de FETÖ tarafından işletilen iLearn Schools Inc. isimli şirkete bağlı olarak faaliyet gösteriyor. Kuruluşun İLearnschools.org isimli resmi web sayfasında Bergen Arts & Science Academy ile birlikte, aynı isim altında, Kuzey New Nersey’de dört (Bergen, Passaic, Paterson, Hudson) ve New York City’nin Bronx şehrinde bir tane olmak üzere toplam beş ayrı Charter School işletmesine sahip olduğu görülüyor.