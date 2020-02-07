Kahramanmaraş’ta iş dünyası ile düzenlenen toplantıya katılan Bakan Albayrak, toplantı sonrası Ulu Cami'de cuma namazını kıldıktan sonra cami bahçesinde vatandaşlara etli pilav dağıttı. Bakan Albayrak, daha sonra, kapalı çarşı esnafını tek tek ziyaret etti. Vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılanan Bakan Albayrak, Osmaniye’deki programına katılmak üzere kentten ayrıldı.
Bakan Albayrak etli pilav dağıttı
07.02.2020 - 16:07 | Son Güncelleme: 07.02.2020 - 16:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kahramanmaraş’ta vatandaşlara etli pilav dağıtıp, esnafı ziyaret etti.
Etiketler : Berat Albayrak,
679872 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/679872.aspx
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