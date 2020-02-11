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ABD’den İdlib açıklaması
11.02.2020 - 15:24 | Son Güncelleme: 11.02.2020 - 15:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Büyükelçiliği: "Rusya, İran Rejimi, Hizbullah, Esad Rejiminin istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri, BMGK’nın 2254 sayılı kararı uyarınca ateşkesin tüm Suriye’de tesisini ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan yerlerinden edilmiş yüz binlerce insanın güven içinde evlerine dönmelerini engellemektedir."
Etiketler : suriye,idlib,
680700 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/680700.aspx
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