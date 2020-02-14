Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye sınırına gönderilmek üzere gelen tanklar ve iş makineleri Oğulpınar Karakoluna sevk edildi. Gönderilen araçların ve personelin ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.