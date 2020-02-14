Suriye sınırına gönderilmek üzere gelen tanklar ve iş makineleri Oğulpınar Karakoluna sevk edildi. Gönderilen araçların ve personelin ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
Sınıra tank sevkiyatı
14.02.2020 - 18:18 | Son Güncelleme: 14.02.2020 - 18:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen tank ve zırhlı iş makinelerinden oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına doğru hareket etti.
Etiketler : tank sevkiyatı,
681380 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/681380.aspx
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