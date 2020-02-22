Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurtulmuş, Almanya’nın Hanau şehrindeki ırkçı terör saldırısına değinerek “Sadece Almanya değil Avrupa’nın hemen hemen bütün ülkelerinde, üç-beş tane oy getiriyor diye müsamaha gösterildiği için aşırı ırkçı konularda siyaset yapan partiler güçlendi. Bu her şeyden evvel Avrupa halklarına yapılacak en büyük kötülüktür. Bundan bir an evvel Avrupa’nın kurtulması, farklılıkları bir arada yaşatabilecek ortak bir siyasal zeminin oluşması şarttır. Avrupa kendi kimliğini, kendi insanlığını kaybediyor” dedi.