Kurtulmuş, Almanya’nın Hanau şehrindeki ırkçı terör saldırısına değinerek “Sadece Almanya değil Avrupa’nın hemen hemen bütün ülkelerinde, üç-beş tane oy getiriyor diye müsamaha gösterildiği için aşırı ırkçı konularda siyaset yapan partiler güçlendi. Bu her şeyden evvel Avrupa halklarına yapılacak en büyük kötülüktür. Bundan bir an evvel Avrupa’nın kurtulması, farklılıkları bir arada yaşatabilecek ortak bir siyasal zeminin oluşması şarttır. Avrupa kendi kimliğini, kendi insanlığını kaybediyor” dedi.
Numan Kurtulmuş: Avrupa kimliğini kaybediyor
22.02.2020 - 02:36 | Son Güncelleme: 22.02.2020 - 03:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Avrupa siyasetinin uzunca bir süredir aşırı sağcı, ırkçı faşistler tarafından zehirlendiğini söyledi.
Etiketler : Numan Kurtulmuş,
683090 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/683090.aspx
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