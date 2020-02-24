3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen uçağın kaptan pilotu M.A., savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Uçak kazasında pilota tutuklama talebi
24.02.2020 - 18:31 | Son Güncelleme: 24.02.2020 - 18:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen uçağın kaptan pilotu M.A., savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Etiketler : Uçak kazası,
683688 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/683688.aspx
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