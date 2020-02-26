Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan Kılıçdaroğlu, skandal ifadeler kullandı. Gezi finansörü Osman Kavala’ya arka çıkan CHP lideri “Osman Kavala için mahkeme beraat kararı veriyor. Cezaevi aracındayken Erdoğan konuşuyor ‘Onu beraat ettirmeye kalkıştılar’ diyor. Kimsin sen? Kimsin? Kavala, aracın içindeyken tekrar cezaevine götürüldü. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu hemen toplanıyor. Pardon ‘Hâkimler ve Savcılar Alçak Kurulu’ diyelim artık. Hemen beraat veren yargıç hakkında soruşturma açılıyor” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Rusya ve İran desteği ile yüz binlerce sivili yerinden eden Esad’a da sahip çıktı. Türkiye’ye ‘işgalci’ imasında bulunan Kılıçdaroğlu “Erdoğan, ‘Suriye hükümeti geri çekilecek’ diyor. Adamın kendi toprağı neden çekilsin? Ama sen ‘Ben Suriye’ye gireceğim, Şam’ı, Halep’i alacağım, Türkiye’ye katacağım’ diyorsan bana Suriye’nin toprak bütünlüğünden bahsetmeyeceksin. Senin gözün Suriye’nin toprağında var mı, yok mu” dedi.