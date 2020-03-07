Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Haber Ajansı foto muhabiri İsmail Coşkun terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki Tel Abyad’dan Akçakale’ye atılan roketten kaçan kadınları çektiği fotoğrafıyla Yılın Haber Fotoğrafı Kategorisinde birinci geldi. İHA muhabirlerinden Ömer Çetin Yılın Haber Fotoğrafı Kategorisi ikincisi, Bahadır Muhlis Gökgül ise Günlük Yaşam Kategorisi üçüncüsü oldu. İsmail Coşkun’un İstanbul’un üç köprüsünü aynı karede gösteren fotoğrafı da Türkiye Güzellikleri Kategorisinde üçüncülüğü elde etti. Çetin, atamasının gerçekleştiğini öğrenen öğretmen Ayşe Altay, eşi ve çocuğunun mutluluk gözyaşlarını yansıtan fotoğrafı, Gökgül ise Yozgat’ta çocukların eski halı ve kilimlerle yaptığı halı saha fotoğrafıyla ödüle layık görüldü.