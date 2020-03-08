Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya ile sağlanan mutabakata ilişkin açıklama yapan Akar şunları söyledi: 5 Mart’ta Moskova’da imzalanan mutabakatla ateşkes sağlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, barışa giden yolda İdlib’de siyasi çözümle ilgili önemli bir adım atıldı. Bu ateşkesle rejimin ülkemizin ve bölgenin güvenliğini tehlikeye atan ve insanlık dramına sebep olan saldırılarını durdurması sağlandı. Mutabakat kapsamında 15 Mart’tan itibaren M4 kara yolunda ortak devriyelere başlayacağız. Kara yolu boyunca tesis edilecek güvenli koridorun usul ve esasları üzerinde çalışmaya başladık. Bu kapsamda hafta başında bir Rus askerî heyeti Ankara’ya gelecek. Beklentimiz, ateşkesin kalıcı olması, akan kanın durdurulması, yüzde 81’i kadın ve çocuk olan, yerlerinden yurtlarından edilen 1 milyonun üzerinde masum insanın dönüşleri için ortamın sağlanmasıdır.

CAYDIRICI GÜÇ OLACAĞIZ

Bölgede barış ve istikrarın hâkim olması için gayret göstermeye devam edeceklerini ifade eden Bakan Akar “Ateşkes ihlaline karşı caydırıcı bir güç olmaya devam edeceğiz. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana herhangi bir ihlal söz konusu olmadı. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ayrıca birliklerimize, gözlem noktalarımıza ve mevzilerimize yapılacak saldırılara karşı meşru müdafaa kapsamında en şiddetli karşılığı tereddüt etmeden vereceğimizi de herkesin bilmesini isteriz” dedi.

DIŞARIDAN UZMAN ÇAVUŞ ALINMAYACAK

Bakan Akar, TSK’nın etkinlik, güvenlik ve saygınlığının daha da artırılmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini belirtti. Personel temini konusu üzerinde önemle durduklarını vurgulayan Bakan Akar, “Uzman çavuşluğun daha etkin, güçlü olması için dışarıdan uzman çavuş alınmayacak. Daha önce temin edilen sözleşmeli erbaş ve erlerden gerekli kriterleri sağlayan ve başarılı olanların uzman erbaşlığa geçişi sağlanacaktır” diye konuştu.