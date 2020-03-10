Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünde (OGM) düzenlenen ve ormancılığın gelişimine katkı sağlayanların ödüllendirildiği "OGM'nin En'leri Ödül Töreni"ndeki konuşmasında, Türkiye'nin, orman varlığını artıran nadir ülkelerden olduğunu söyledi.

Gelir getirici türler kullanarak yapılan ağaçlandırmalarla bölgesel ekonomiye katkıda bulunmaya gayret ettiklerini anlatan Pakdemirli, "Tabii bunlarla yetinmiyoruz, yetinmeyeceğiz. 2023 yılı hedefimiz, orman varlığımızı 23,4 milyon hektara çıkararak, yüzde 30 olan dünya ortalamasına ulaşmak. Yine 2023 yılı sonuna kadar toplam 7 milyar fidanı toprakla buluşturarak dünyada yaşayan her bir insan için bir fidan dikmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen 11 Kasım'da gerçekleştirilen Geleceğe Nefes kampanyasına da değindi.

Çocukların ağaç sevgisi ve çevre bilincinin gelişimine katkı sağlaması amacıyla kampanyanın içeriğini, 12 milyon ilköğrenim öğrencisinin heyecanını 11 Kasım'a taşıyacak şekilde zenginleştireceklerini belirten Pakdemirli, "Geleceğe Nefes seferberliğiyle ilgili bu yeni müjdemizi inşallah kısa süre içerisinde sizlere duyurmuş olacağız. Tabii 2019'da Geleceğe Nefes ile somutlaşan bu büyük başarıyı, 2020'de de taçlandıracağız." diye konuştu.

Kovid-19 tavsiyesi

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Pakdemirli, tüm dünyanın bu sorunla boğuştuğuna dikkati çekti.

Avrupa'da da durumun iç açıcı olmadığını, özellikle İtalya'da hayatın neredeyse durma noktasına geldiğini hatırlatan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii Avrupa, mültecilere karşı almış olduğu ciddi önlemleri virüse karşı almış olsaydı belki bu tür elim bir hadiseyle sarsılmış olmayacaktı. Kimse merak etmesin ve şüphesi olmasın ki yeni Kovid-19 için çok ciddi tedbirler aldık, almaya da devam ediyoruz. Öyle ki pek çok ülke virüsle mücadele konusunda bizden iş birliği talebinde bulundu. Hamdolsun aldığımız sıkı önlemlerle, ülkemiz bugüne dek bu listeye girmemeyi başardı. Rabbim vatanımızı ve milletimizi bu illetten korusun, esirgesin inşallah."

Konuşmaların ardından ormancılık alanında faaliyet gösteren şirket, personel ve sivil toplum kuruluşlarına ödülleri verildi.

Bu kapsamda, 1 saat içinde en fazla fidan dikilmesiyle Çorum'un Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesini sağlayan Çorum Orman İşletme Şefliği, İzmir Menemen yangınının içinde kalan arazöz operatörü ile Muğla-Dalaman yangınında kendilerinden 5-6 saat haber alınamayan ekip ödüle layık görüldü.

Geleceğe Nefes kampanyasında diktiği ağaçlarla "En küçük Geleceğe Nefes Gönüllüsü" seçilen Aylis Alpöz'e de ödül takdim edildi.