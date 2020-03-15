Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Yasağa rağmen Irak’tan içindeki yolcularla birlikte Fly Bağdat Hava Yollarına ait uçak gelmesi üzerine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü teyakkuza geçti. Yetkililer, uçağın pi-lotunu Türkiye hava sahasındayken Bağdat’a dönmesi yönünde uyardı. Pilot, Bağdat’a dönüş için yakıtının yetmeyeceğini söyleyince uçak, saat 20.00 civarında Esenboğa Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı. Polis ve sağlık ekipleri uçağı karantinaya alırken, uçakta Türkiye’den Bağdat’a çalışmaya giden Türk inşaat işçilerinin olduğu anlaşıldı. Yapılan görüşmelerin ardından işçiler, koronavirüs riskine karşı 14 gün boyunca karantinada tutulmak üzere gece saatlerinde Zekai Tahir Burak Hastanesine götürüldü. Karantinaya alınan yolcuların kaçak olarak geldikleri ortaya çıktı.

PİLOT GÖZETİM ALTINDA TUTULDU

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Fly Bağdat Hava Yollarına yönelik soruşturma başlattı. Olayın ardından pilot ve mürettebat Esenboğa Havalimanı’nda gözetim altında tutuldu. Bu kişilerin kendi ülkelerine gönderilmesi bekleniyor.