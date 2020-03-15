Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her Covid-19 enfekte olgu, ağır ve ölümcül seyretmektedir.

Hastalığın seyrinde yüzde 10-15 oranında ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği görülebilir ve yüzde 2-5 oranında ölümle sonuçlanırken, yüzde 80 oranında hastalık hafif seyretmektedir.

Hastalıktan korunmak için maske takmanız yeterlidir.

Maske, sadece kişi hasta ise virüsün başkalarına bulaştırılmasına engel olabilir. Korunmada en önemli yöntem el temizliğidir.

El dezenfektanları tüm problemi çözer.

Piyasada değişik isimler ile pazarlanan sözde antiseptik, dezenfektan ve mikrop öldürücülerin çoğu elleri iyi bir ‘su-sabun temizliğinden’ daha çok koruyamayacaktır. Su ve sabuna ulaşılamayacak durumlarda 70 derece ve üzerinde bir kolonya veya alkol bazlı el dezenfektanı da kullanılabilir.

Burnu tuzlu suyla yıkamak, tuzlu suyla gargara yapmak ya da sirke, virüsün bulaşıcılığını engeller.

Bu konuda hiçbir bilimsel veri yoktur. Hatta tuzlu suyun tuz oranı yüksek olursa üst solunum yolu hücrelerine hasar verebilir.

Sıcak içecekler içmek virüsü öldürecektir.

Aşırı sıcak içecekler ağız-boğaz bölgesini yakıp kavurarak ‘koruyucu epitel tabakayı’ ve ‘önleyici bağışıklık salgılarını’ tahrip ettiğinden, faydadan çok zarar verebilir.

Enfekte yüzeyleri sadece su ile ya da ıslak mendil ile silmek yeterlidir.

Yüzeyler belli oranlarda sulandırılmış (1:100; 1 birim çamaşır suyu, 99 birim su) çamaşır suyu ya da deterjanla temizlenmelidir. Basit deterjanlar da koronavirüsü önlemede çamaşır suyu kadar etkilidir.

Sarımsak, soğan yemek koronavirüs enfeksiyonunu önler.

Sarımsak ve soğan içerdikleri alisin ve kuvarsetin sayesinde antimikrobiyal özellikleri olan sağlıklı gıdalardır ama koronavirüsten koruma gibi bir faydaları bilimsel olarak ortaya konmamıştır.

Çok turşu yemek bağışıklık sistemini güçlendirip hastalıktan koruyacaktır.

Ev yapımı turşuların, içerdikleri probiyotikler sayesinde bağışıklık sistemine bir miktar destek vereceği doğrudur. Ancak aşırı miktarda turşu tüketimi aşırı miktarda tuz tüketimine de neden olarak vücudun sıvı elektrolit dengelerinde değişikliklere ve hipertansiyona sebep olabilir.

Kelle paça çorbası bağışıklık sistemi için şarttır.

Bağışıklık sistemini özel olarak güçlendirdiği gösterilmiş herhangi bir gıda yoktur. Bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalarla bağışıklık sistemini güçlendirdiği kanıtlanmış 3 uygulama vardır. Bunlar, dengeli beslenme, yeterli bir uyku ve düzenli fizik egzersiz şeklindedir.