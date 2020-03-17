FETÖ soruşturması kapmasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Azeri iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı.
İş adamı Mübariz Mansimov FETÖ'den tutuklandı
17.03.2020 - 08:45 | Son Güncelleme: 17.03.2020 - 09:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ soruşturması kapmasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Azeri iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : FETÖ soruşturması,Mübariz Mansimov,
688511 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/688511.aspx
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