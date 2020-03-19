Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 27 bin 329 yaşlının kaldığı huzurevlerinde alınan yeni tip koronavirüs tedbirlerinin bir kademe daha yükseltildiğini belirterek, bu çerçevede yaşlıların kapsamlı sağlık taramalarından geçirileceğini, personelin de huzurevine girişlerde ateş ve solunum takibinin yapılacağını bildirdi.
Bakan Selçuk'tan huzurevi açıklaması
19.03.2020 - 11:31 | Son Güncelleme: 19.03.2020 - 11:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 27 bin 329 yaşlının kaldığı huzurevlerinde alınan yeni tip koronavirüs tedbirlerinin bir kademe daha yükseltildiğini belirterek, bu çerçevede yaşlıların kapsamlı sağlık taramalarından geçirileceğini, personelin de huzurevine girişlerde ateş ve solunum takibinin yapılacağını bildirdi.
Etiketler : Bakan Selçuk,
689157 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/689157.aspx
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