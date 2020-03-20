Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetleri sürüyor. Birlik çekilmeleri haberleri gerçeği yansıtmıyor." ifadeli kullanıldı.
MSB: Birlik çekilmeleri haberleri gerçeği yansıtmıyor
20.03.2020 - 15:13 | Son Güncelleme: 20.03.2020 - 15:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetleri sürüyor. Birlik çekilmeleri haberleri gerçeği yansıtmıyor." ifadeli kullanıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : msb,açıklama,birlik,
689585 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/689585.aspx
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