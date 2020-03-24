Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül başkanlığında yeni tip koronavirüse (Covid-19) ilişkin koordinasyon toplantısının ikincisi yapıldı. Bakan Gül, yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı adalet hizmetlerinde alınan tedbirleri hatırlatarak, şu ana kadar 7 milyon metrekarelik açık ve kapalı alanda dezenfeksiyon çalışmaları yaptıklarını, cezaevi ring araçlarının, servis araçlarının ve denetimli serbestlik bürolarının dezenfekte edildiğini anlattı.

“Tekraren ifade etmek isterim ki cezaevlerinde pozitif bir vakaya rastlanmamıştır” diyen Gül, cezaevine kabul işlemleri sırasında yeni gelen tutuklu ve hükümlülere anında sağlık kontrolü yapıldığını, en ufak bir belirti gösterenlerin derhal hastaneye sevk edildiğini, asla cezaevine sokulmadıklarını ifade etti. Gül ayrıca, yeni tutuklu ve hükümlülerin yakın zamanda yurt dışına gidip gitmediklerinin de sıkı şekilde incelendiğini, böyle bir durum varsa yine Kuruma alınmadan izolasyona gönderildiklerini söyledi.

Bakan Gül, cezaevleri ve adliyelerde alınan ilave bazı tedbirleri ise şöyle sıraladı:

* Adliyelerde, bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hâkim ve savcı ile yürütüleceği şekilde nöbet sistemine

geçildi.

* Tutuklu ve acele işler dışında, ikinci bir duyuruya kadar esnek çalışma dönemi başlatıldı.

* Ertelenen duruşmalar ve sürelerle ilgili mağduriyet yaşanmaması için kısa zamanda adım

atılacak.

* Noterlerde yarından (bugünden) itibaren nöbet sistemiyle dönüşümlü olarak hizmet verilecek.

* İş yurtları bünyesinde kiracı olan işletmelerden bu süreçte kira alınmayacak.

İZOLASYONU İHLAL SUÇTUR

Adalet Bakanı Gül, hastalık belirtisi olan vatandaşların izolasyonunun zorunlu olduğunu belirterek, “Bu tedbiri ihlal eylemi ayrıca suçtur. Sevdiklerimizin sağlığı için lütfen bu tedbirlere uyalım.” dedi. Sosyal medyadaki yalanlara, provokasyonlara, yanlış bilgilere karşı da dikkatli olunması uyarısı yapan Gül, “Koronavirüsle mücadele eder gibi bu yalanlarla da mücadeleyi sürdürelim” diye konuştu.