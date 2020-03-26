Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarabya’daki Huber Köşkü’nde telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı. Görüşmeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile AK Parti’ni hukukçu kurmayları da Ankara’dan katıldı.