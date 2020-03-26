Tarabya’daki Huber Köşkü’nde telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı. Görüşmeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile AK Parti’ni hukukçu kurmayları da Ankara’dan katıldı.
İnfaz indirimi için son rötuşlar
26.03.2020 - 05:47 | Son Güncelleme: 26.03.2020 - 05:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplum sağlığını tehdit eden koronavirüs salgını sonrası daha önemli hâle gelen Yeni Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı gerçekleştirdi.
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691071 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/691071.aspx
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