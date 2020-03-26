Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan askerler Karataş ve Karakaya'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.