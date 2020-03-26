Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan askerler Karataş ve Karakaya'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine taziye mesajı gönderdi
26.03.2020 - 15:27 | Son Güncelleme: 26.03.2020 - 15:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş ve Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın ailelerine başsağlığı diledi.
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,taziye,
691235 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/691235.aspx
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