Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Bağlı 81 ilde 81 gençlik merkezinde maske üretimine başlandı. 3D yazıcılarda yapılan maskeler, il sağlık müdürlüklerine gönderiliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk üretilen maskeleri deneyerek, tanıtımını yaptı. Kasapoğlu, “Merkezlerde günlük 500 adet üretim olacak. 81 ile baktığımızda bu sayı 40 bini buluyor. Gençlerimiz salgınla savaşta lanımızda” dedi.
Gençlik 40 bin maske üretecek
28.03.2020 - 04:30 | Son Güncelleme: 28.03.2020 - 04:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyayı saran salgın sebebiyle KYK yurtlarının kapılarını açan Gençlik ve Spor Bakanlığı, şimdide koronavirüse karşı amansız bir mücadele veren sağlık çalışanlarına destek olacak.
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Bağlı 81 ilde 81 gençlik merkezinde maske üretimine başlandı. 3D yazıcılarda yapılan maskeler, il sağlık müdürlüklerine gönderiliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk üretilen maskeleri deneyerek, tanıtımını yaptı. Kasapoğlu, “Merkezlerde günlük 500 adet üretim olacak. 81 ile baktığımızda bu sayı 40 bini buluyor. Gençlerimiz salgınla savaşta lanımızda” dedi.
Etiketler : maske üretimi,
691682 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/691682.aspx
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