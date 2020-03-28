Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Bağlı 81 ilde 81 gençlik merkezinde maske üretimine başlandı. 3D yazıcılarda yapılan maskeler, il sağlık müdürlüklerine gönderiliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk üretilen maskeleri deneyerek, tanıtımını yaptı. Kasapoğlu, “Merkezlerde günlük 500 adet üretim olacak. 81 ile baktığımızda bu sayı 40 bini buluyor. Gençlerimiz salgınla savaşta lanımızda” dedi.

