Bakan Koca, koronavirüs vakalarının daha fazla olduğu yönündeki iddiaları ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Koca, Twitter hesabından şu ifadeleri paylaştı: Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Açıklanan sayısal veriler, delile dayalıdır. Doğrudan Covid-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur.
Sağlık Bakanı Koca, "Koronavirüs verileri yanlış" iddialarını yalanladı
30.03.2020 - 02:10 | Son Güncelleme: 30.03.2020 - 02:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili ortaya atılan iddialara Twitter hesabından cevap verdi.
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692228 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/692228.aspx
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