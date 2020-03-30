Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca, koronavirüs vakalarının daha fazla olduğu yönündeki iddiaları ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Koca, Twitter hesabından şu ifadeleri paylaştı: Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Açıklanan sayısal veriler, delile dayalıdır. Doğrudan Covid-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur.