Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre otobüslerin yarısının boş bırakılması talimatı verildi. Alınan önlemler sonrası Ankara'da toplu taşıma araçlarını kullananların sayısında 2-27 Mart tarihleri arasında yüzde 84 oranında azalma yaşandı.

SEFERLER DEĞİŞTİRİLMEDİ

Bursa'da günlük 1 milyon olan toplu ulaşım kullanan kişi sayısı yüzde 50 azalmayla 500 bin kişiye düştü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, metro hattı, T1 ve T3 hattını kullanan kişi sayısının da 290 binden 161 bine düştüğünü belirterek "Normal şartlarda sefer sayısını azaltmamız gerekiyor. Ancak vatandaşlarımızın sağlığı için sefer sayılarını azaltmadık. Vatandaşlarımız birbirine temas etmeden, sağlıklı mesafeyi koruyarak seyahat edebiliyorlar" dedi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi de kalabalığın önüne geçebilmek için sefer sayılarına dokunmadı ve şehir merkezindeki otoparklara yasak getirdi.

Bazı şehirler ise ikazlara rağmen sefer sayısını azaltınca vatandaşlar balık istifi yolculuk yapmak zorunda kaldı. Vatandaşlar bunun önüne geçilmesi için çözüm istiyor.