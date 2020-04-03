Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan çalışma Bursa'daki birçok hastanede tamamlandı. Bursa Şehir Hastanesi başta olmak üzere; Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çekirge Devlet Hastanesi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesine triaj çadırları kuruldu. Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı; daha önce hastanelerin kapı girişlerinde yapılan kontrollerin artık hastane bahçesine kurulan çadırlarda yapılacağını belirtti. Uzm. Dr. Kaşıkcı “Bütün hastalarımızın ilk müracaat ve muayenelerini bu çadırlarda yaparak, ilgili polikliniklere yönlendirilmesini sağlayacağız. Böylece şüpheli vakalarda daha çabuk tedbir alarak, temasının azaltılması amaçlıyoruz” dedi. Çadırlarda sağlık personeli tarafından, vatandaşların başvuruları alınıp koronavirüs şüphesi bulunanların ilk değerlendirmeleri yapılıyor. Ön değerlendirmede hasta şüpheli görülürse hemen müdahale ediliyor ve tedavisi için gerekli birime sevk ediliyor.